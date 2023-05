Aktorka głosowa Zeldy, Patricia Summersett, wierzy że Link i księżniczka „są w związku”.

W niedawnym wywiadzie dla The Gamer, Summersett została zapytana o relacje głównych bohaterów gry.

Jako aktor głosowy, patrząc na ogólne relacje między Linkiem i Zeldą na przestrzeni czsu, osobiście uwielbiam niejednoznaczność i to, że jeśli coś tam jest, to pozostawiono to graczom. Myślę, że we własnym życiu mogę szanować i celebrować związki, które nie są konwencjonalne.

Jest w tym napięcie, a ten sprzeciw wobec definicji jest czymś naprawdę miłym. Zawsze do tego wracam i bardzo to kocham jako aktor i jako człowiek. Te relacje są również bardzo ważne do przedstawienia i myślę, że są to najlepsze relacje, jakie mamy w życiu, czy to przyjaźń, czy coś, co nie musi pasować do definicji. Wiem, że Link i Zelda są ze sobą w związku, jest aktywny, jest dużo troski i dużo wsłuchiwania się, i po prostu to w tym uwielbiam.