Aktorka głosowa nie wiedziała, że bierze udział w castingu do roli Zeldy

Aktorka głosowa wcielająca się w Zeldą w Breath of the Wild i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nie wiedziała, że bierze udział w przesłuchaniu do tej roli.

W wywiadzie dla IGN Summersett opowiedziała o kulisach jej przesłuchania do roli Zeldy. Aktorka rzeczywiście nie miała pojęcia kogo dubbinguje. Dopiero kilka tygodni po przesłuchaniu dostała wiadomość, że zagra Zeldę. Jak sama stwierdziła, była wdzięczna, że nie wiedziała o tym przed przesłuchaniem.

