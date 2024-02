Aktor pomylił Avatary. Zagrał w serialu Netflixa, a myślał, że dołączy do serii Jamesa Camerona

Na Netflixie dostępny jest już cały pierwszy sezon serialu Awatar: Ostatni władca wiatru, czyli aktorskiej wersji popularnej serii animowanej z 2005 roku. Produkcja zebrała mieszane opinie od recenzentów, a teraz widzowie mogą sprawdzić, czy platforma powtórzyła sukces ubiegłorocznego One Piece, czy wręcz przeciwnie i mamy do czynienia z kolejną zmarnowaną marką. Podczas oficjalnej premiery Awatara: Ostatniego władcy wiatru swoją nietypową historią podzielił się Ken Leung, który w serialu zagrał komandora Zhao. Aktor nie wiedział, że bierze udział w przesłuchaniu do produkcji Netflixa, a nie do filmowej serii Jamesa Camerona.

Awatar: Ostatni władca wiatru – Ken Leung myślał, że zagra w filmie Jamesa Camerona

Castingi do serialu były trzymane w tajemnicy przez Netflixa, więc dla samych aktorów nie wszystko było jasne. Leung wspomina, że gdy po raz pierwszy usłyszał o szansie otrzymania roli w Awatarze, myślał, że chodzi o Avatara Jamesa Camerona.