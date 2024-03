Akcja z Yuzu wystraszyła twórców emulatorów Nintendo. Pizza Emulators usuwa swoje aplikacje ze sklepu Google Play

W zeszłym tygodniu pojawiły się wieści o działaniach prawnych Nintendo przeciwko Yuzu, a firma twierdziła, że emulator ułatwiał piractwo „na kolosalną skalę”. Przykładowo podano, że ponad milion kopii The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zostało nielegalnie pobranych przed oficjalną premierą, a „wiele” pirackich witryn internetowych określiło, że plik gry można uruchamiać na platformie Yuzu.