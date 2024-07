Agent Smith wkracza do MultiVersus. Zobaczcie zwiastun prezentujący nową postać

Od premiery pełnej wersji MultiVersus – dystrybuowanej w modelu free-to-play bijatyki z popularnymi postaciami firmy Warner Bros. – minął już ponad miesiąc. Deweloperzy ze studia Player First Games nie spoczywają jednak na laurach i szykują się do wprowadzenia nowego bohatera. Już niedługo do grona grywalnych postaci we wspomnianej produkcji dołączy główny antagonista serii Matrix.

Agent Smith jeszcze w lipcu dołączy do grona grywalnych postaci w MultiVersus

Zgodnie z przekazanymi informacjami Agent Smith pojawi się w MultiVersus już 23 lipca 2024 roku. Wspomnianą postać będzie można odblokować za darmo w trakcie rozgrywki lub kupić do niej dostęp za pośrednictwem mikrotransakcji. W sieci pojawił się również zwiastun prezentujący umiejętności głównego antagonisty serii Matrix.