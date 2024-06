Agencja Focus Nation rozpoczyna współpracę ze studiem gamingowym Mighty Koi

Główne obszary współpracy Focus Nation i Mighty Koi to tworzenie i wdrożenie komunikacji 360 w zakresie promocji studia oraz rozwijanych gier. Ponadto zadaniem Focus Nation w ramach rozpoczętej współpracy jest „zbliżanie świata biznesu do świata gamingu”. Focus Nation odpowiadać będzie za działania marek w obszarze uniwersum “Thorgal” i “Nocny Wędrowiec”: dedykowane działania zbliżające marki do środowiska gamingowego, zaangażowanie marek w świat gier oraz promocje i rozszerzanie grup odbiorców.

Pierwsze cinematic trailery gier, które ukazały się wraz z oficjalnym ogłoszeniem tytułów, wywołały duże poruszenie i spotkały się z olbrzymim uznaniem społeczności graczy.

„Thorgal”, to przygodowa gra akcji z elementami RPG, osadzona w świecie popularnych komiksów z gatunku fantastyki, autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a. To fabularna rozgrywka oparta na klasycznej, znanej fanom konwencji, w nowoczesnej i wciągającej adaptacji. „Thorgal” stawia sobie za cel trafianie zarówno do ogromnego grona obecnych miłośników serii (w Polsce, Belgii, Holandii, Szwajcarii czy Francji), jak i do nowych odbiorców gry.

"Nocny Wędrowiec" to z kolei gra, która powstaje na podstawie wielokrotnie nagradzanej powieści Jarosława Grzędowicza „Pan Lodowego Ogrodu” - jest połączeniem gatunków RPG i soulslike, charakteryzującym się unikalnymi rozwiązaniami i innowacyjnym podejściem do znanych i lubianych przez graczy mechanik. Istotnym aspektem całego doświadczenia w grze jest wyraźnie zarysowana i wciągająca fabuła.

Jak komentuje Michał Korczak, Strategy & Managing Director Focus Nation: “Chcemy wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie oraz zdobyte przez lata kontakty i dać szansę markom, by stały się częścią wyjątkowej historii, która właśnie się tworzy. Będzie to dla nich możliwość, by dotrzeć do obecnych oraz nowych odbiorców, którzy doceniają wciągający świat gier, są w niego prawdziwie zaangażowani i w coraz większym stopniu spędzają wolny czas nie przed telewizorem, ale przed konsolą czy komputerem”.

Marcin Grzegórski, Założyciel i Managing Director Mighty Koi dodaje: