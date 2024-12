Actina i Intel rzucają wyzwanie Staremu Graczowi w akcji "PC-towy neofita"

Czy przyzwyczajenia gracza można zmienić? Actina we współpracy z Intelem postanowiły to sprawdzić, rzucając wyzwanie samemu Staremu Graczowi. Ten znany miłośnik konsol i użytkownik Mac OS stanie przed wyzwaniem zmierzenia się z gamingowym PC. Jak wygląda pierwszy kontakt konsolowca z nową platformą? Czy zmieni się jego punkt widzenia na pecetowy gaming?

Pierwszy etap akcji już za nami!

Na specjalnym wideo ze świątecznego spotkania można zobaczyć, jak sprzęt trafia do rąk Starego Gracza. Spróbujcie sobie wyobrazić jego minę, gdy zobaczył potężnego peceta gotowego do gamingowych zmagań. Nie obyło się bez emocji i ciekawych komentarzy, które na pewno będą jedynie przedsmakiem tego, co nadejdzie.