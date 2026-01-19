Zaloguj się lub Zarejestruj

Acer gra z WOŚP. Do wylicytowania topowy PC i trening z mistrzem KSW

Informacja prasowa
2026/01/19 14:00
0
0

Dwie wyjątkowe aukcje na rzecz WOŚP.

Acer wraz z marką Predator dołączył do działań 34. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przygotowując dwie charytatywne aukcje. Inicjatywa łączy świat technologii, esportu i sportów walki, oferując licytującym doświadczenia, których nie da się kupić w standardowej sprzedaży.

WOŚP
WOŚP

Wyjątkowe aukcje dla graczy. Acer przekazuje Predator Orion 7000 na WOŚP

Pierwsza z aukcji dotyczy komputera stacjonarnego Predator Orion 7000 w topowej konfiguracji sprzętowej. Zestaw oparty jest na procesorze Intel Core Ultra 9 285K oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 wyposażonej w 32 GB pamięci GDDR7. Po zakończeniu licytacji sprzęt zostanie dodatkowo poddany indywidualnej customizacji wizualnej przygotowanej przez Łukasza „CzugA” Maczugę. Projekt powstanie we współpracy ze zwycięzcą aukcji i obejmie ustalenie stylu, kolorystyki oraz charakterystycznych detali, dzięki czemu komputer stanie się unikatowym egzemplarzem, odzwierciedlającym osobowość właściciela. CzugA znany jest z łączenia grafiki, ręcznego wykończenia i personalizacji, a jego realizacje od lat trafiają do entuzjastów niestandardowych projektów.

GramTV przedstawia:

Druga aukcja została pomyślana jako połączenie aktywności fizycznej i rywalizacji w świecie gier. Jej zwycięzca weźmie udział w treningu MMA prowadzonym przez Adriana Bartosińskiego, mistrza KSW w kategorii półśredniej. Zajęcia odbędą się w Łodzi i zostaną dostosowane do poziomu uczestnika, także w przypadku osób bez wcześniejszego doświadczenia. Program obejmie rozgrzewkę, elementy techniczne oraz sesję pytań po treningu. Następnie, już w formie online, uczestnik rozegra wspólny mecz w Counter-Strike 2 w jednej drużynie z mistrzem. Po rozgrywce zaplanowano krótkie omówienie wybranych akcji.

Organizator zapewnia dojazd na trening, a szczegóły dotyczące terminu i miejsca realizacji obu aukcji zostaną ustalone po zakończeniu licytacji. Całe wydarzenie ma charakter sportowo-szkoleniowy i zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Inicjatywa Acer i Predator stanowi kolejne wsparcie dla WOŚP, łącząc charytatywny cel z doświadczeniami skierowanymi do fanów gier i sportu.

Źródło:https://stories.prowly.com/442988-acer-gra-z-wosp-dwie-aukcje-na-34-final-unikatowy-predator-orion-7000-z-customizacja-czuga-oraz-trening-mma-z-mistrzem-ksw-adrianem-bartosinskim-i-wspolny-mecz-w-cs2

Tagi:

News
Acer
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Acer Predator
WOŚP
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112