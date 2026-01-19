Acer gra z WOŚP. Do wylicytowania topowy PC i trening z mistrzem KSW

Acer wraz z marką Predator dołączył do działań 34. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przygotowując dwie charytatywne aukcje. Inicjatywa łączy świat technologii, esportu i sportów walki, oferując licytującym doświadczenia, których nie da się kupić w standardowej sprzedaży.

Wyjątkowe aukcje dla graczy. Acer przekazuje Predator Orion 7000 na WOŚP

Pierwsza z aukcji dotyczy komputera stacjonarnego Predator Orion 7000 w topowej konfiguracji sprzętowej. Zestaw oparty jest na procesorze Intel Core Ultra 9 285K oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 wyposażonej w 32 GB pamięci GDDR7. Po zakończeniu licytacji sprzęt zostanie dodatkowo poddany indywidualnej customizacji wizualnej przygotowanej przez Łukasza „CzugA” Maczugę. Projekt powstanie we współpracy ze zwycięzcą aukcji i obejmie ustalenie stylu, kolorystyki oraz charakterystycznych detali, dzięki czemu komputer stanie się unikatowym egzemplarzem, odzwierciedlającym osobowość właściciela. CzugA znany jest z łączenia grafiki, ręcznego wykończenia i personalizacji, a jego realizacje od lat trafiają do entuzjastów niestandardowych projektów.