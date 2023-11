Acer zaprezentował możliwości Chromebooków Plus. Tak wyglądają „Laptopy dla nauczyciela”

Acer zaprezentował nową linię Chromebooków, które zdaniem firmy są połączeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i niezawodności, wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Acer Chromebook Plus 514 i Acer Chromebook Plus 515 to przedstawiciele nowego segmentu urządzeń z ChromeOS, charakteryzującej się zauważalnie wyższą wydajnością niż standardowe Chromebooki.

Nowe Chromebooki Acera znakomicie sprawdzą się w wielu zastosowaniach – praca, nauka i rozrywka. Wszystko to dzięki wydajnym komponentom, jak choćby pojemne dyski SSD i duża ilość ilość pamięci RAM oraz wydajne procesory.

Na pokładzie Acer Chromebook Plus 515 znajdziemy 12 i 13 generacji procesory Intel, zaś w przypadku Acer Chromebook Plus 514 do dyspozycji użytkownika dostępne są procesory AMD Ryzen 5 z serii C. Acer zaprezentował – Chromebook Plus 514 i Acer Chromebook Plus 515 W nowych urządzeniach zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania związane z łącznością bezprzewodową (Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1) oraz kamery internetowe 1080p z funkcją redukcji szumów i innowacyjnym obiektywem Blue Glass. Ma to niebagatelny wpływ na jakość połączeń z siecią oraz komfort pracy podczas wideokonferencji. W przypadku tych ostatnich wielkim wsparciem jest sztuczna inteligencja, która odpowiada w tym przypadku za automatyczną korektę jakości obrazu. Całości dopełnia system dźwiękowy wyposażony w dwa głośniki pracujące w systemie DTS Audio.

