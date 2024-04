Ace Attorney Turnabout Collection znika ze Steam. Capcom ogłosił wielką przecenę

Pakiet Ace Attorney Turnabout Collection łączy w sobie Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy i The Great Ace Attorney Chronicles. Z informacji podanych na Steam, zniknie on z platformy 31 maja 2024 r. Jeśli już kupiliście ten zestaw to nie ma obaw, bo wciąż będzie można kontynuować rozgrywkę. Obie gry będą nadal dostępne do kupienia osobno.

Ace Attorney Turnabout Collection niedługo zostanie usunięte ze Steam. Kupuj w promocji

Plusem tej operacji jest fakt, że zestaw gier można nabyć w mocno obniżonej cenie. Capcom zdecydował się na przecenę o 67%, a więc jest okazja, żeby zgarnąć te tytuły za rozsądną cenę.