”Abonament… na pół!” – bo z przyjacielem najlepiej wychodzi się na… abonamencie!

Aby skorzystać z promocji, wystarczy kupić lub przenieść co najmniej dwa numery w abonamencie M, albo zaprosić kogoś do skorzystania z tej oferty. W zamian Plush obniży cenę każdego z tych abonamentów o 50%. Rabat będzie obowiązywał tak długo, jak długo zarówno Ty, jak i zaproszona osoba pozostaniecie w sieci Plush. Jak dokładnie skorzystać z promocji? Sprawdź szczegóły poniżej!

Osoby, które przeniosą swój numer do Plusha, mogą liczyć na dodatkową korzyść – 3 miesiące abonamentu za 0 zł. Dzięki temu przez pierwsze trzy miesiące nie zapłacisz ani złotówki, a od czwartego miesiąca możesz cieszyć się obniżoną o 50% ceną abonamentu. To świetny sposób na zmniejszenie kosztów, przy jednoczesnym korzystaniu z pełni usług, jakie oferuje marka.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują kilku abonamentów (np. chcą mieć numer prywatny i służbowy lub kupują ofertę dla kilku członków rodziny) i same chcą opłacać wszystkie rachunki.

Jak to działa? Aby skorzystać z promocji, kup abonament M w Plushu i rozpocznij korzystanie z oferty. W ciągu 1-3 dni otrzymasz SMS z unikalnym kodem rabatowym. Przekaż go osobie, którą chcesz zaprosić do promocji, wraz z instrukcją, jak go aktywować. Możesz to zrobić za pomocą SMS-a, maila lub dowolnego komunikatora.

Gdy Twój znajomy wykupi abonament M i aktywuje kod, Wasze rachunki zostaną automatycznie obniżone o 50% od kolejnego okresu rozliczeniowego. Rabat obowiązuje tak długo, jak obie osoby pozostaną w Plushu.

Czy może być lepiej? Może! Twój przyjaciel po upływie jednego do trzech dni od podpisania umowy również otrzyma SMS-em swój kod rabatowy, który będzie mógł przekazać kolejnej osobie.

Najlepsza oferta na rynku dla par – nawet 300 GB po 2 latach za 20 zł

Decydując się na abonament M, za 40 zł miesięcznie po rabacie (a w przypadku skorzystania z promocji “Abonament… na pół!” za jedyne 20 zł miesięcznie po rabatach za osobę) zyskujesz:

Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y;

Rosnący limit danych za staż – na start 80 GB, po 6 miesiącach 160 GB, po 12 miesiącach 200 GB, po 24 miesiącach 300 GB;

Umowę bezterminową – rezygnujesz, kiedy Ci się podoba bez kar i dodatkowych kosztów – po uwzględnieniu 1 mies. okresu wypowiedzenia;

Atrakcyjne usługi dodatkowe (np. oferty na serwisy streamingowe Disney+, Max itp.) oraz szeroki wybór modeli smartfonów w korzystnych cenach;

Dostęp do sieci 5G w cenie abonamentu. Zasięg 5G Ultra / 5G / LTE dostępny jest w wybranych miejscach w Polsce, na wybranych urządzeniach. Szczegóły na mapie zasięgu.

Pełna informacja na temat oferty M jest dostępna na stronie operatora.

W promocji “Abonament… na pół!” cena za jeden abonament 20 zł/mies. Cena zawiera rabat 10 zł za e-fakturę. Szczegóły w cenniku oferty „PLUSH ABONAMENT 8.1” na www.plushbezlimitu.pl

Współpraca z Łatwogangiem

Wraz z premierą nowej oferty, Plush nawiązał współpracę z Łatwogangiem – twórcą internetowym, który doskonale wie, jak dotrzeć do młodej widowni. Wspólnie planują zaskoczyć odbiorców serią zabawnych i pełnych pozytywnej energii materiałów, które będą promować najnowsze propozycje marki. Pierwsze efekty tej współpracy zobaczymy w mediach społecznościowych już w najbliższych tygodniach.