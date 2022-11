A Plague Tale: Requiem cieszy się sporym zainteresowaniem. Znamy liczbę graczy

Od premiery A Plague Tale: Requiem minęły już ponad dwa tygodnie. Kontynuacja przygód Hugo i Amicii zebrała bardzo dobre recenzje, a wydawca gry przy pomocy specjalnego zwiastuna postanowił przypomnieć wczoraj o świetnym odbiorze produkcji. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem, ponieważ dowiedzieliśmy się, ilu graczy zdecydowało się na rozpoczęcie swojej przygody z sequelem A Plague Tale: Innocence.

W A Plague Tale: Requiem zagrało już ponad milion osób

Firma Focus Entertainment – wydawca gry – opublikowała na portalu społecznościowym Twitter wpis, w którym poinformowano, że od momentu premiery w A Plague Tale: Requiem zagrało już ponad milion użytkowników. Należy jednak podkreślić, że wspomniany wynik nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy.



A Plague Tale: Requiem w dniu swojej premiery trafiło bowiem do PC i Xbox Game Pass. Z pewnością sporą część graczy zdecydowała się na zapoznanie z kontynuacją przygód Hugo i Amicii właśnie za sprawą wspomnianych usług Microsoftu. Widać jednak, że produkcja Asobo Studio cieszy się sporym zainteresowaniem, co powinno cieszyć zarówno fanów serii, jak i samych twórców.



Przypomnijmy, że A Plague Tale: Requiem dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch (Cloud). Jakiś czas temu twórcy poinformowali, że obecnie nie planują stworzenia trzeciej części. Zainteresowanych naszą opinią na temat wspomnianego tytułu zapraszamy natomiast do lektury: Recenzja A Plague Tale: Requiem – Amicia i Hugo w sequelu (prawie) idealnym.

