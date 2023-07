A Plague Tale 3 powstanie? Asobo Studio otwiera rekrutacje i rozbudza nadzieje

Deweloperzy nie zapowiadali wcześniej, że A Plague Tale: Requiem otrzyma w przyszłości DLC. Udostępnione oferty pracy sugerują więc, że Asobo Studio pracuje nad trzecią odsłoną wspomnianej serii. Istnieje oczywiście również prawdopodobieństwo, że zespół odpowiedzialny za przygody Hugo i Amicii zamierza dostarczyć na rynek zupełnie nową grę. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pierwsze konkrety.

Na koniec przypomnijmy, że A Plague Tale: Requiem dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch (Cloud). Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja A Plague Tale: Requiem – Amicia i Hugo w sequelu (prawie) idealnym.