A Knight of the Seven Kingdoms na pierwszym zdjęciu. Spin-off Gry o Tron z nowymi aktorami

Chociaż dopiero co zadebiutował pierwszy odcinek drugiego sezonu Rodu smoka, który zaliczył gorszą oglądalność od premiery pierwszego sezonu, to HBO już pracuje nad nowym serialem z uniwersum Gry o Tron. Produkcja zatytułowana A Knight of the Seven Kingdoms, będąca ekranizacją powieści George’a R.R. Martina o przygodach Dunka i Jaja, właśnie otrzymała pierwsze oficjalne zdjęcie. Serial kręcony jest w Belfaście w Irlandii, a niedawno rozpoczęły się prace. W głównych rolach zobaczymy Petera Claffeya oraz Dextera Sola Ansella. Pierwszego z wymienionych aktorów możemy zobaczyć na zdjęciu na samym dole tej wiadomosci.

A Knight of the Seven Kingdoms – pierwsze zdjęcie z serialu

HBO potwierdziło również pięciu nowych aktorów, którzy dołączyli do obsady A Knight of the Seven Kingdoms. Są to: Finn Bennett (Detektyw: Kraina nocy), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Małe wielkie historie), Daniel Ings (Sex Education) oraz Sam Spruell (Fargo).