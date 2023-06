A jednak! Nintendo Direct odbędzie się już jutro, 21 czerwca

Nintendo ogłosiło kolejną prezentację Direct, która będzie transmitowana na żywo jutro (21 czerwca), potrwa 40 minut „koncentrując się głównie na tytułach Nintendo Switch, które pojawią się w tym roku, w tym nowych szczegółów dotyczących Pikmin 4”.

Wydarzenie Direct można będzie oglądać na stronie Nintendo lub kanale YouTube.

Nintendo Direct odbędzie się już jutro, 21 czerwca

Czego więc możemy się spodziewać? W końcu już wydano The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a poza Pikmin 4 lineup Switcha wygląda w tym roku dość skąpo. Być może pojawi się zapowiedź jakiegoś dodatku do Zeldy? Z pewnością będzie okazja, żeby lepiej przyjrzeć się wyczekiwanej grze Pikmin 4, a także zapowiedzianemu niedawno Everybody 1-2-Switch. Co jeszcze? Coraz częściej mówi się o nowym Mario, który powstał na fali sukcesu kinowego filmu.