Remaster gry Mafia II to pewniak? Produkcja pojawiła się w bazie danych brazylijskiej agencji ratingowej

News

Maria Wawrzyniak ,

Na horyzoncie pojawił się kolejny dowód na to, że firma 2K Games prawdopodobnie przymierza się do odświeżenia marki Mafia poprzez remaster drugiej części.

Jak donosi między innymi serwis PSU, w bazie danych brazylijskiej agencji przydzielającej kategorie wiekowe zaktualizowana została strona poświęcona grze Mafia II. Co ciekawe, do obecnych tam platform sprzętowych (komputery osobiste, Xbox 360, PlayStation 3) dodano konsole Xbox One oraz PlayStation 4, a także usługę streamingową Google Stadia. To najprawdopodobniej oznacza, że firma 2K Games szykuje się do zapowiedzi remastera drugiej części cyklu. Plotki na temat remasterów odsłon serii Mafia pojawiły się już na początku zeszłego miesiąca, kiedy to w pierwszej kolejności Mafia II: Definitive Edition pojawiło się w bazie koreańskiej agencji ratingowej, po czym dzień później w bazie tajwańskiej agencji ratingowej prócz Mafia II: Definitive Edition znalazło się również Mafia III: Definitive Edition.

Gdy weźmiemy do tego wszystkiego pod uwagę fakt, że zaledwie dwa dni temu oficjalny profil serii Mafia (poświęcony wprawdzie głównie grze Mafia III) na Twitterze odżył po prawie dwóch latach całkowitej, dosłownie grobowej ciszy. Zaczęło się od enigmatycznego wpisu zawierającego tylko jedno słowo: family (rodzina). Dzień później opublikowano kolejny wpis, tym razem ze słowem moc (power), a kilka godzin temu wrzucono do sieci wpis ze słowem szacunek (respect). Pozostaje czekać.