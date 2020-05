Po dwóch latach grobowej ciszy na oficjalnym Twitterze serii Mafia pojawił się wpis z jednym słowem

News

Maria Wawrzyniak ,

Oficjalny profil serii Mafia odżył dziś po dwóch latach grobowej ciszy – pojawił się tam jeden wpis, w dodatku z jednym słowem. Co to może oznaczać?

Dzisiejszy dzień był wyjątkowo spokojny – a przynajmniej był do momentu, kiedy oficjalny profil serii Mafia (poświęcony wprawdzie głównie grze Mafia III) odżył po prawie dwóch latach całkowitej, dosłownie grobowej ciszy. Jak zauważyła między innymi redakcja serwisu Eurogamer, kilka godzin temu opublikowano na nim enigmatyczny wpis zawierający tylko jedno słowo: rodzina (ang. family). Nie trzeba było długo czekać na burzę komentarzy pod wpisem. Co jednak ciekawe, niektórzy twierdzą, że jest to po prostu wpis z okazji dzisiejszego Dnia Matki obchodzonego między innymi w Stanach Zjednoczonych (spokojnie, w Polsce jest 26 maja, nie dziś), tyle że nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała miejsca. Co więc może oznaczać ten dziwny wpis? Dobre pytanie.

Być może doczekamy się wreszcie remastera Mafia II – wystarczy spojrzeć w sekcję komentarzy, by zobaczyć, jak dużo osób właśnie na to czeka. Być może twórcy szykują zapowiedź kolejnej pełnoprawnej odsłony serii. Problem polega jednak na tym, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli, na ten moment na samym początku musimy podkreślić być może, ponieważ o jakichkolwiek konkretach mówić tutaj raczej się nie da. Pozostaje więc czekać.