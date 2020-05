News

Nowy tydzień i kolejna okazja, by wzbogacić swoją cyfrową bibliotekę gier o kolejne produkcje. Tym razem stawkę otworzyło Paradox Interactive, które wystartowało z Kosmiczną wyprzedażą swoich strategii na PC Steam. Już teraz do godziny 17:00 17 maja możecie nabyć wybrane gry i dodatki w katalogu Paradoksu w obniżonych nawet o 75% cenach. Zła wiadomość jest taka, że ceny podano w euro, co oznacza, że możecie załapać się na nieco tańsze zakupy, jeśli ustrzelicie właściwy moment. Kilka wybranych ofert poniżej, a wszystkie szczegóły oferty znajdziecie pod tym adresem.

Space Exploration Sale w Paradox Store

Stellaris – ok. 46 PLN;

Age of Wonders: Planetfall – ok. 114 PLN;

Battletech – ok. 46 PLN;

Age of Wonders: Planetfall – Revelations – ok. 35 PLN;

Survivng Mars: Project Laika – ok. 18 PLN

Przy okazji warto wspomnieć, że nie tak dawno strategia Stellaris świętowała swoją 4. rocznicę rynkowej premiery i z tej okazji Paradox nie tylko zapowiedziało dalszy rozwój tytułu, ale też wypuściło na jej serwerach wielką aktualizację.

