Jeśli należycie do grona fanów wydanej w 2016 roku strategii Stellaris, to mamy dla Was kilka wiadomości i… wszystkie są dobre. Okazuje się, że nawet jeśli tytuł będzie świętować jutro czwartą rocznicę debiutu pecetowej wersji, to Paradox Interactive wcale nie przymierza się do zakończenia wsparcia dla gry. Wręcz przeciwnie – firma zapowiedziała, że to dopiero początek gwiezdnej przygody, a Stellaris ma nieskończony potencjał do dalszego rozwoju.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że przy okazji wspomnianej już rocznicy gra otrzyma najnowszy pakiet poprawek – aktualizację oznaczoną jako 2.7 Wells. Ta przyniesie nam nie tylko masę dodatkowej zawartości, poprawionej oprawy audio czy nowych efektów wizualnych. Paradox przygotowało doprawdy długą listę zmian, których nie sposób nawet tu wymienić, ale jedno jest pewne – fani Stellaris mają na co czekać. Ostatnia dobra wiadomość jest taka, że nie będą czekać zbyt długo, gdyż paczka trafi na serwery PC już 12 maja.

Stellaris ukazało się 9 maja 2016 roku na PC, a w lutym ubiegłego roku doczekało się także wydania na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

