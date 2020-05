Geoff Keighley potwierdza ramówkę Summer Game Fest i zapowiada "grę niespodziankę"

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu zapowiedziano Summer Game Fest 2020 – wówczas dowiedzieliśmy się, że nie będzie to jednorazowa konferencja, tylko aż cztery miesiące wypełnione pomniejszymi cyfrowymi wydarzeniami. Całe przedsięwzięcie rozpocznie się już w maju tego roku (a dokładnie dzisiaj!), a finałowa konferencja została zaplanowana na 24 sierpnia i rozpocznie wirtualną wersję targów gamescom. Teraz oficjalna strona wydarzenia została zaktualizowana o oficjalny harmonogram konferencji oraz wydarzeń.

Przypomnijmy, że Summer Game Fest 2020 ma przede wszystkim dostarczyć ogromną ilość prezentacji z materiałami wideo z nadchodzących na rynek produkcji. Prócz tego nacieszymy się również pokaźną ilością zapowiedzi nowych tytułów, nowych wydarzeń organizowanych w grach, które są już dostępne, a także wersjami demonstracyjnymi niektórych produkcji. Czego więc możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Wydarzenie rozpocznie się dzisiejszym pokazem Inside Xbox, o którym przypominaliśmy Was jakiś czas temu. Co jednak równie ciekawe, 12 maja Geoff Keighley, czyli organizator Summer Game Fest, ma dla nas zapowiedź gry-niespodzianki. Następnie od 9 do 14 czerwca trwać będzie Steam Game Festival: Summer Edition, podczas którego otrzymamy również możliwość przetestowania wersji demonstracyjnych różnych produkcji. 11 czerwca będzie z kolei pokaz Cyberpunka 2077, o którym również informowaliśmy Was w osobnej wiadomość. Tego samego dnia, czyli również 11 czerwca odbędzie się EA Play Live. 11 lipca poznamy plany rozwoju gry Warframe podczas TennoConu 2020, a całość zwieńczy Gamescom 2020: Opening Night Live, które będzie miało miejsce 24 sierpnia. Warto jednak pamiętać, że nie jest to kompletna lista wydarzeń – z czasem ma zostać powiększona, aczkolwiek na ujawnienie kolejnych imprez musimy poczekać.O