Zaledwie kilka godzin dzieli nas od wyczekiwanego od dawna pokazu rozgrywki na konsolach nowej generacji. Na pierwszy ogień pójdzie oczywiście śmielej poczynający sobie w ostatnich miesiącach Microsoft, który podczas dzisiejszego Xbox 20/20 zaprezentuje gameplaye i gameplay trailery gier swoich partnerów. Jak już zapewne wiecie, jednym z kluczowych punktów programu ma być pokaz gry Assassin’s Creed Valhalla, ale mamy tu złą wiadomość – komunikaty w mediach Ubisoftu wskazują, że dzisiaj otrzymamy jedynie zwiastun z fragmentami rozgrywki.

Na pocieszenie możemy jednak dodać, że zgodnie z enigmatyczną informacją przekazaną przez Phila Spencera, dziś zobaczymy rozgrywkę w tytule, który pojawił się już podczas jednej z prezentacji Microsoftu. Możemy wstępnie wykluczyć równie wyczekiwane Cyberpunk 2077, a zamiast tego liczymy na nowe materiały prezentujące zapowiedziane w minionym roku Elden Ring. Gra otrzymała jedynie krótki zwiastun na ubiegłorocznym E3 i chociaż została zapowiedziana na PC, PlayStation 4 i Xbox One, to przedłużająca się cisza może sugerować, że Bandai Namco postawiło na nową generację, albo obie serie konsol.

Jak wcześniej wspominaliśmy, dzisiaj nie mamy co liczyć na żadną grę od Xbox Game Studios. Nowe tytuły wewnętrznych studiów Microsoftu zostaną zaprezentowane w lipcu, a prezentacje tożsame do dzisiejszego Xbox 20/20 Microsoft zamierza prowadzić w każdym kolejnym miesiącu, aż do premiery Xbox Series X.

https://twitter.com/XboxP3/status/1258062724375822339

https://www.youtube.com/watch?v=IB3ptexQiMM&feature=youtu.be