Zapowiedziano Summer Game Fest 2020 – Geoff Keighley obiecuje cztery miesiące licznych pokazów gier

Maria Wawrzyniak ,

Praktycznie wszystkie większe imprezy związane z grami zostały odwołane, a sami organizatorzy będą próbować zastępować je sieciowymi prezentacjami. Co więcej, z pomocą w tych trudnych czasach postanowił przyjść organizator The Game Awards, czyli Geoff Keighley, który zapowiedział Summer Game Fest 2020. Zgodnie z informacjami zawartymi na uruchomionej już oficjalnej stronie internetowej wydarzenia, nie będzie to jednorazowa konferencja – będą to aż cztery miesiące wypełnione pomniejszymi cyfrowymi wydarzeniami. Całe przedsięwzięcie rozpocznie się już w maju tego roku, czyli właściwie teraz (zapewne na dniach otrzymamy szczegóły), a finałowa konferencja została zaplanowana na 24 sierpnia i rozpocznie wirtualną wersję targów gamescom.

https://youtu.be/igp5BHoYZYE

Summer Game Fest 2020 ma przede wszystkim dostarczyć ogromną ilość prezentacji z materiałami wideo z nadchodzących na rynek produkcji. Prócz tego nacieszymy się również pokaźną ilością zapowiedzi nowych tytułów, nowych wydarzeń organizowanych w grach, które są już dostępne, a także wersjami demonstracyjnymi niektórych produkcji. Dowiedzieliśmy się również, że w imprezie wezmą udział takie firmy, jak CD Projekt RED, 2K Games, Bandai Namco Entertainment, Bungie, Electronic Arts, Microsoft, Square Enix czy Sony Interactive Entertainment. Więcej uczestników ma zostać ujawnionych już niedługo.