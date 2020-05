News

Niezależne studio Mirari&Co. ogłosiło, że już jutro na serwerach platformy Steam wypuści wczesną wersję platformowej gry akcji zatytułowanej Dark Light. Obiecująca cyberpunkowa platformówka początkowo wzbogaci katalog usługi Steam Early Access, a jej finalna wersja obok PC ma pojawić się również na konsolach Nintendo Switch. Przy okazji omawianych doniesień w sieci pojawił się załączony poniżej zwiastun, jak również screeny, które wrzuciliśmy do naszej galerii.

Dark Light to dynamiczna gra akcji w dwuwymiarowym cyberpunkowym świecie. Podczas rozgrywki wcielimy się w łowcę przeniesionego do wrogiego świata, który musi zdobyć niezbędne wyposażenie i odzyskać energię, by się z niego wyrwać. W tym celu zmierzymy się z licznymi zastępami przeciwników oraz potężnymi bossami, a niektórych z nich nie zobaczymy na pierwszy rzut oka, a dopiero, gdy zostaną oświetleni przez towarzyszącego nam drona. Twórcy obiecują masę zróżnicowanego wyposażenia i premierę finalnej wersji za niespełna 12 miesięcy.

gallery:13867

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=Mt7iYQwjoGo&feature=emb_title