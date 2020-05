NIe liczcie na szybką premierę drugiej części Final Fantasy VII Remake

News

Maria Wawrzyniak

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o planach rozwoju Final Fantasy VII Remake, które przedstawili twórcy ze studia Square Enix. Deweloperzy nie chcą, aby gracze czekali kolejne lata na następny rozdział historii, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że to czekanie nadal trochę potrwa. Jak donosi między innymi serwis Destructoid, jeszcze pod koniec kwietnia na japońskim rynku zadebiutowała specjalna książka zawierająca wszystkie najważniejsze informacje na temat gry (łącznie jest to ponad 700 stron wywiadów oraz szczegółów) – ta, choć nie została oficjalnie przetłumaczona, tak w tłumaczeniu pomógł oczywiście internet.

W jednym z wywiadów (które były spisywane w okolicach 19 marca) Naoki Hamaguchi, jeden z przedstawicieli zespołu pracującego nad Final Fantasy VII Remake, przyznał, że kolejna część historii gry znajduje się na etapie planowania oraz że nic jeszcze nie zostało ustalone i nie jest pewne. Inny przedstawiciel studia, Motomu Toriyama, zaznaczył, iż stworzenie drugiej części produkcji będzie nieco trudniejsze, bowiem obejmuje te rzeczy (lokacje, wątki, itp.), o których zdążył najzwyczajniej w świecie zapomnieć, albo ciężko mu wygrzebać wspomnienia z pamięci.

Jest to coś, co także musimy przemyśleć. W pierwszej odsłonie Remake’u chodziło głównie o to, aby gracz doświadczył wszystkich wydarzeń w Midgarze, jednak chcielibyśmy, aby następna część pozwoliła mu poznać kolejne tereny ogromnego świata Final Fantasy VII. Jeśli jednak mamy go stworzyć, musimy zastanowić się, jak dokładnie możemy do tego podejść, opowiadając zarazem dramatyczną historię. (Naoki Hamaguchi) Choć pierwsza odsłona miała miejsce tylko w Midgarze, tak wciąż oferowała naprawdę pokaźną ilość zawartości – było jej tak dużo, że jestem odrobinę zaniepokojony tym, jak uda nam się stworzyć wielki świat kolejnej odsłony. (Motomu Toriyama)

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Final Fantasy VII Remake zadebiutowało 10 kwietnia bieżącego roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji, którą napisał Jakub Zagalski.