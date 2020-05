Pobierajcie i grajcie – majowa oferta PlayStation Plus jest już dostępna!

News

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec kwietnia, zgodnie z tradycją, poznaliśmy oficjalną ofertę PlayStation Plus w maju bieżącego roku dla wszystkich subskrybentów. Dzisiaj natomiast przypominamy, że obie gry – Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19 – są już dostępne do pobrania ze sklepu PlayStation Store. Chociaż nie otrzymaliśmy tego, co sugerowały wcześniejsze przecieki (według nich w ofercie miały znaleźć się Dying Light i Dark Souls: Remastered), tak oba tytuły wciąż są naprawdę dobrymi, ciepło przyjętymi przez społeczność graczy produkcjami. Przypominamy również, że wszyscy zainteresowani mogą załapać się na darmowe gry, które firma Sony rozdaje do 6 maja w ramach inicjatywy Play at Home. Poniżej znajdziecie natomiast podstawowe informacje o grach z majowego PS Plus.

Farming Simulator 19 to kolejna część kultowego cyklu symulatorów farmy, która zadebiutowała 20 listopada 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Twórcy ze studia GIANTS Software posłużyli się ulepszonym silnikiem graficznym, umieszczając w grze otwarty świat składający się z trzech dużych lokacji. Warto zaznaczyć, że jeszcze na początku bieżącego roku dowiedzieliśmy się, iż zamiast nowej części, otrzymamy jeszcze trzy dodatki do Farming Simulator 19, które mają objąć łącznie aż 90 nowych pojazdów i narzędzi, których całkowita liczba tym samym wzrośnie do 450. W notce prasowej opublikowanej między innymi na portalu Gamasutra czytamy również o nowych partnerach, co może oznaczać, że fani doczekają się sprzętu nowych firm w grze.

Cities: Skylines to strategia ekonomiczna typu city builder, za której stworzenie odpowiada fińskie studio Colossal Order. Celem gracza jest tutaj zbudowanie sprawnie funkcjonującego miasta, zachowując przy tym wszystkim zdrowy rozsądek i dbając o finanse. Wszystko projektujemy jednak od podstaw – gra oferuje nam obszar o rozmiarze 4 kilometrów kwadratowych (który z czasem możemy oczywiście powiększyć do 36 kilometrów kwadratowych), na którym następnie musimy rozmieścić poszczególne strefy (mieszkalne, handlowe, przemysłowe), zadbać o drogi oraz komunikację miejską.