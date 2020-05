Netflix po raz kolejny przychodzi z pomocą – duża aktualizacja oferty idealnie na majówkę

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli z jakiegoś powodu ominęło Was pełne zestawienie premier filmów oraz seriali na platformie streamingowej Netflix, na początek odsyłamy Was pod ten adres. Teraz jednak chcemy nieco bardziej szczegółowo omówić, co dokładnie trafiło do oferty w dniu dzisiejszym, ponieważ była to całkiem spora aktualizacja – zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez serwis Upflix, biblioteka dostępnych na Netfliksie produkcji poszerzyła się o prawie trzydzieści nowych tytułów. Lista obejmuje kilka legendarnych produkcji, które warto obejrzeć raz jeszcze (lub nadrobić, jeżeli jakiegoś filmu nie widzieliście), w tym chociażby Forrest Gump czy Diuna. To oczywiście nie wszystko, dlatego zainteresowani poniżej znajdą pełną listę dzisiejszych nowości – idealnie na majówkę.

Tytuły, które zostały dodane ponownie:

Artur ratuje Gwiazdkę (2011)

(2011) Błękitny grom (1983)

(1983) Forrest Gump (1994)

(1994) Transformers: Po ciemnej stronie Księżyca (2011)

(2011) Transformers: Zemsta upadłych (2009)

(2009) Złap mnie, jeśli potrafisz (2002)

Nowe tytuły, które pojawiły się w ofercie: