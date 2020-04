News

LM ,

Personalizacja postaci, wybór zdolności, przynależność do klanu i pierwsze konfrontacje z oponentami. To i wiele więcej na przeszło 10-minutowym gameplayu z Alaloth – Champions of The Four Kingdoms.

Na oficjalnym kanale polskiego All in! Games opublikowano obszerny, przeszło 10-minutowy fragment rozgrywki z najnowszego projektu studia Gamera Interactive, czyli Alaloth – Champions of The Four Kingdoms. Opracowany przy współudziale Chrisa Avellone izometryczny erpeg doczekał się gameplayu z prezentacją pierwszych etapów zabawy – wyboru Królestwa, zestawu umiejętności czy przynależności do klanu, ale też pierwszych zręcznościowych starć z oponentami.

Tytuł klimatem i stylistyką nawiązuje do pierwszej odsłony serii Baldur’s Gate, ale twórcy postawili na unikalny, hardkorowy system walki bazujący na zręczności gracza. Obok wielu opcji dla personalizacji bohatera i kilkudziesięciu klanów z własną historią, Gamera przygotowało specjalny tryb New Game +, w którym będziemy walczyć o dziedzictwo naszego bohatera z pierwszej sesji. Jak wcześniej wspomniałem, świat gry i jego historie powstawały pod czujnym okiem branżowego weterana, Chrisa Avellone.

Alaloth – Champions of The Four Kingdoms ukaże się jeszcze w tym roku na PC i Xbox One. Całość zapowiada się miodnie, więc pozostaje jedynie cierpliwie czekać na kolejne doniesienia.

https://www.youtube.com/watch?v=Lr2QQekdq44