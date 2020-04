News

Wygląda na to, że deweloperzy z katowickiego Anshar Studios mają powody do zadowolenia. Już za10 godzin dobiegnie końca kampania crowdfundingowa na produkcję fabularnego RPG zatytułowanego Gamedec. Twórcy poprosili o wsparcie w kwocie 50 tysięcy dolarów, ale okazuje się, że wizja cyberpunkowego detektywa trafiła do serc graczy. W chwili pisania wiadomości projekt wsparło już ponad 4,5 tysiąca użytkowników Kickstartera, którzy łącznie wpłacili przeszło 160 tysięcy dolarów.

Znaczne przekroczenie zakładanego progu to oczywiście szansa na realizację dodatkowych celów. Chociaż trudno określić, czy w ciągu najbliższych 10 godzin Gamedec dobije do 200 tysięcy dolarów, które pozwolą zrealizować wydanie gry na Nintendo Switch, to fani RPG-ów mają powody do zadowolenia. Dzięki wsparciu graczy w Gamedec pojawią się dodatkowe interakcje z bohaterami niezależnymi; rozszerzone opcje personalizacji bohatera; tryb detektywa, który nie pozwoli naprawić popełnionych błędów; oraz dwa alternatywne światy do zwiedzania – pierwszy z nich to uniwersum gry Seven: The Days Long Gone, a drugi to bazujący na prozie Lovecrafta świat Cthulhu.

Teraz trwa walka o częściowy dubbing głosowy dla bohaterów niezależnych i wspomniane wydanie na Switch. Tytuł zmierza na PC z datą premiery zaplanowaną na ten rok, ale warto poczekać na koniec zbiórki, jej podsumowanie i dalsze komunikaty ekipy. Tymczasem jeśli chcecie wesprzeć projekt na ostatniej prostej, to udajcie się pod ten adres.

Na zachętę najnowszy stream z udziałem deweloperów z wczesnej wersji Gamedec.

https://www.youtube.com/watch?v=OXxLf4r4bQ0