365 dni minęło... Twórcy Days Gone podsumowują pierwszy rok gry

Bend Studio w kilku liczbach przedstawiło, na czym graczom w Days Gone upłynęło pierwsze 365 dni w postapokaliptycznym Oregonie.

Wczoraj minął rok od premiery Days Gone na PS4. Z tej okazji Bend Studio zaprezentowało garść statystyk, które pokazują, jak bardzo aktywni byli gracze w tym postapokaliptycznym świecie pełnym zombiaków. Łącznie w grze spędzili oni 200 milionów godzin, w tym czasie pokonując 45 milionów hord. Co jeszcze udało się osiągnąć w tym czasie? Zerknijcie na powyższą infografikę.

Sony nie podało oficjalnych statystyk sprzedaży Days Gone, ale wiadomo, że gra załapała się do zestawienia najchętniej kupowanych gier w 2019 roku, sporządzonego przez NPD – zajęła w nim 19. miejsce. Nie jest to może lokata, która wzbudzi powszechny zachwyt, ale trzeba mieć na uwadze, że żaden exclusive PS4 nie sprzedał się w tym okresie lepiej od produkcji Bend Studio.

Nasza recenzja obnaża wiele wad Days Gone, ale jak widać po powyższych statystykach, gra znalazła wielu amatorów.