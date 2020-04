News

Na oficjalnym kanale marki Path of Exile w serwisie YouTube pojawił się kolejny odcinek dziennika deweloperów. Tym razem odpowiedzialny za skomponowanie ścieżki dźwiękowej do Path of Exile 2 Kamil Orman-Janowski, postanowił omówić motywy, które wykorzystał w utworach, które będą akompaniować naszą przygodę w pierwszym akcie sequela. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał.

Jednocześnie na materiale pojawiły się również kolejne urywki z zapisów rozgrywki oraz grafiki koncepcyjne Path of Exile 2. Co ciekawe, kompozytor postanowił połączyć elementy etniczne, plemienne i industrialne w nietypową mieszankę, ale nie zabrakło także nawiązań do kultowego Diablo 2.

Path of Exile 2 zadebiutuje w 2021 roku, jako ogromna aktualizacja do Path of Exile na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł dostępny jest w modelu free-to-play i już teraz oferuje masę zawartości, a dodatkowo regularnie otrzymuje kolejne rozszerzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=KTycCbckUco&feature=emb_title