Nie ulega wątpliwości, że nawet jeśli CD Projekt RED oficjalnie tego nie potwierdza, to wielu fanów marki Wiedźmin liczy na istny wysyp rozmaitych esater eggów w grze Cyberpunk 2077. Do tego mamy oczywiście wątek zaginięcia Ciri, która podróżując po rozmaitych światach, odwiedziła uniwersum do złudzenia przypominające Night City z najnowszej gry RED-ów.

Chociaż do premiery Cyberpunk 2077 wciąż pozostało jeszcze kilka miesięcy, to bohaterów Wiedźmina 3 możemy zobaczyć w świetle cyberpunkowych neonów dzięki pracom chińskiego grafika, który podpisuje się jako RX. Ten regularnie dzieli się rozmaitymi dziełami, a sporo miejsca w jego portfolio zajmują foldery poświęcone kolejno Geraltowi, Ciri, Triss, Yennefer i Eredinowi. Oczywiście w klimatach Night City. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości grafiki, a jeśli szukacie dobrego motywu na tapetę, to pod tym adresem znajdziecie jeszcze więcej prac RX-a.

Liczycie na epizod z bohaterami Wiedźmina w Cyberpunk 2077? Jak oceniacie grafiki artysty?

