Kontynuacja Man of Medan zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Zobacz pełnoprawny zwiastun horroru Little Hope.

Firma Bandai Namco opublikowała pełnoprawny zwiastun zapowiadanej jeszcze w minionym roku drugiej odsłony cyklu The Dark Pictures Anthology – Little Hope. Opracowany przez znane także z gry Until Dawn studio Supermassive Games horror przeniesie nas do tytułowej wioski w dalece niefortunnym czasie.

Podczas zabawy będziemy świadkami XVII-wiecznych polowań na czarownice. I chociaż piątka prowadzonych przez nas bohaterów znajdzie się w niewłaściwym miejscu i czasie, to od podejmowanych przez nas decyzji będą zależeć ich losy. Ostatecznie, nawet jeśli oskarżenia o czary najczęściej okazują się zwykłym pomówieniem, to gdzieś tam w Little Hope czyha na nas prawdziwe zło.

Korzystając z okazji, Bandai Namco przypomniało, że The Dark Pictures: Little Hope ukaże się na PC, PlayStation 4 oraz Xboksie One jeszcze tego lata. Tytuł zaoferuje zupełnie nową opowieść, odrębną w stosunku do wcześniej wydanego Man Of Medan. Gracze ponownie będą mogli osiągnąć wiele różnorodnych zakończeń, także podczas zabawy w kooperacji dla maksymalnie czterech graczy.

The Dark Pictures: Man Of Medan ukazało się w sierpniu minionego roku.

https://www.youtube.com/watch?v=jsb0suybJQs

