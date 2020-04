Zobacz wyjątkowy miecz Clouda Strife'a, który został wyrzeźbiony w... graficie ołówka

News

Maria Wawrzyniak ,

Użytkownik na Twitterze funkcjonujący pod pseudonimem shiroi003 tworzy niesamowite rzeźby, które wykonuje z grafitu znajdującego się w ołówkach. Najnowszym dziełem shiroi003 jest słynny miecz Clouda Strife’a z Final Fantasy – cudo powstało oczywiście z okazji premiery Final Fantasy VII Remake, bowiem gra zadebiutowała 10 kwietnia bieżącego roku i to właśnie tego samego dnia wspomniany użytkownik udostępnił zdjęcie swojego dzieła. Trzeba przyznać, że wygląda to świetnie – ba, to nie jedyna rzeźba tego typu. Poniżej, zaraz pod obrazkiem przedstawiającym miecz Clouda, znajdziecie również kilka innych, równie dobrych i ciekawych projektów od shiroi003.

https://twitter.com/shiroi003/status/1248580582264602624?s=20

https://twitter.com/shiroi003/status/1099657822319460353?s=20

https://twitter.com/shiroi003/status/1245335301179887618?s=20

https://twitter.com/shiroi003/status/1244824709138546688?s=20

https://twitter.com/shiroi003/status/1244577509426868225?s=20

https://twitter.com/shiroi003/status/1241283215081390080?s=20

