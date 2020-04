Pecetowa wersja Wiedźmina 3 sprzedała się lepiej, niż wszystkie trzy wersje konsolowe (razem wzięte!)

News

Maria Wawrzyniak ,

Informowaliśmy Was już dzisiaj o podsumowaniu ubiegłego roku przez firmę CD Projekt, aczkolwiek – jak pewnie się domyślacie – pojawiły się w nim pewne rzeczy, które po prostu trzeba wyróżnić. We wspomnianej wiadomości pojawiła się informacja o bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3, dlatego teraz chcielibyśmy przedstawić nieco więcej szczegółów na ten temat. Jesienią pięcioletni Wiesiek zadebiutował na konsoli Nintendo Switch, a my dowiadujemy się, że ponad połowa sprzedanych kopii Wiedźmina 3 w 2019 roku została zakupiona w wersji na komputery osobiste, co oznacza, że wersja pecetowa gry sprzedała się lepiej, niż wszystkie pozostałe trzy platformy sprzętowe (czyli PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch) razem wzięte. To chyba dobra wiadomość, nie? Przy okazji – jeśli niekoniecznie macie ochotę na czytanie 85-stornicowej kobyły pod tytułem Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD Projekt za 2019, to poniżej możecie o tym posłuchać.

https://youtu.be/Bp6M2C7a99o

Przypomnijmy jeszcze, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One 19 maja 2015 roku. 15 października ubiegłego roku gra pojawiła się na konsoli Nintendo Switch w kompletnej edycji.

