Resident Evil 3 Remake na zwiastunie premierowym i porównaniu grafiki

Maria Wawrzyniak ,

Rano informowaliśmy Was o premierze gry Resident Evil 3 Remake, która ma miejsce dzisiaj, czyli 3 kwietnia. Oczywiście, z tej okazji internet jest pełen coraz to nowszych materiałów z produkcji. W poprzedniej wiadomości mieliśmy chociażby do czynienia z pierwszymi 16 minutami rozgrywki, a teraz mamy dla Was premierowy zwiastun oraz porównanie graficzne z pierwowzorem. Przypomnijmy jeszcze, że produkcja firmy Capcom ukazała się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Kilka dni temu przejrzeliśmy również pierwsze recenzje produkcji, które ogółem okazały się być naprawdę niezłe. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy już gracie! Zainteresowanych zapraszamy również do naszej recenzji, którą znajdziecie pod tym adresem.

https://youtu.be/v_ht2suIL10

https://youtu.be/vCrLlXEj9yk

