Jeśli w toku zmagań w trybie Warzone nabraliście ochoty na nieco intensywniejsze strzelaniny w grze Call of Duty: Modern Warfare, to mamy coś, co Was zainteresuje. W najnowszym wpisie na blogu Activision zapowiedziano darmowy weekend z trybem sieciowym tytułu. Ten wystartuje jeszcze dziś o godzinie 19:00 czasu polskiego, za kończy się o godzinie 19:00 czasu polskiego w poniedziałek 6 kwietnia. Activision nie doprecyzowało listy objętych akcją platform sprzętowych, więc możemy zakładać, że darmowy weekend odbędzie się na PC Battle.net, PlayStation 4 i Xboksie One.



Do zabawy możecie przystąpić bezpośrednio z menu gry dla Call of Duty: Warzone, a podczas najbliższych dni skorzystacie także z wszystkich funkcji powiązanych z modułem wieloosobowym. Oczywiście – jak się zapewne domyślacie – kampania singlowa nie będzie dostępna w ramach akcji. Więcej szczegółów akcji pod tym adresem.



Call of Duty: Modern Warfate zadebiutowało w październiku minionego roku na PC i konsolach. Activision kuje żelazo, póki gorące – w ubiegłym miesiącu na rynek trafiło darmowe battle royale Call of Duty: Warzone, a także Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Oczywiście w tym roku zadebiutuje kolejne Call of Duty i chociaż oficjalnej zapowiedzi wciąż nie uświadczyliśmy, to plotki wspominają o zrestartowanym cyklu Black Ops.

https://www.youtube.com/watch?v=J7Ivdq5E-fs

