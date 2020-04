News

Jeśli z nostalgią wspominacie chwile spędzone przy Call of Duty: Modern Warfare 2 i planujecie sięgnąć po pecetową wersję zremasterowanej kampanii, to mamy coś, co Was zainteresuje. Activision opublikowało na platformie Battle.net listy minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych rzeczonej produkcji. Te pewnie nie zaskoczą osób, które w ostatnich latach zdecydowały się na modernizację peceta, ale sięgają daleko poza ramy, które wyznaczył oryginał. Szczegóły poniżej.



Przy okazji przypominamy, że chociaż Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered zadebiutowało wczoraj na konsolach PlayStation 4, to na PC i Xboksa One trafi dopiero 30 kwietnia. Produkt oferuje dostęp wyłącznie do odświeżonej kampanii singlowej, ale wraz z nim nabędziecie także pakiet Ghosta z Underwater Demo Team, który wykorzystacie zarówno w Call of Duty: Modern Warfare, jak i Call of Duty: Warzone. Całość wyceniono na niespełna 25 euro (ok. 115 PLN).

Wymagania sprzętowe Modern Warfare 2 Remastered

MINIMALNE:

OS : Windows 7,8,10 64-bit;

: Windows 7,8,10 64-bit; CPU : Intel Core i3-4340 | AMD FX-6300;

: Intel Core i3-4340 | AMD FX-6300; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 670, NVIDIA GeForce GTX 1650 | AMD Radeon HD 7950;

: NVIDIA GeForce GTX 670, NVIDIA GeForce GTX 1650 | AMD Radeon HD 7950; HDD: 80 GB wolnego miejsca.

ZALECANE:

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen R5 1600X;

: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen R5 1600X; RAM : 12 GB;

: 12 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Radeon R9 390, AMD Radeon RX 580;

: NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Radeon R9 390, AMD Radeon RX 580; HDD: 80 GB wolnego miejsca.

https://www.youtube.com/watch?v=x993FRC4rXA

