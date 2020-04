News

Wygląda na to, że jeszcze przed końcem bieżącej generacji konsol na rynek pojawi się kolejne obiecujące RPG akcji w formule souls-like. Firma PlayStack pokusiła się o oficjalną zapowiedź najnowszego projektu niezależnego studia Cold Symmetry – Mortal Shell. Mowa o mrocznej grze akcji z elementami RPG, która zgrabnie połączy wymagający model rozgrywki znany fanom Dark Souls z motywami zaprezentowanymi w serii książek Altered Carbon.



Podczas zabawy przeniesiemy się do niepokojącego, mrocznego świata, gdzie ludzkość chyli się ku upadkowi. Na życzenie tajemniczego Mrocznego Ojca udamy się na wyprawę mającą wyplenić zgniliznę z umierającego świata, ale nie będziemy w naszej kampanii osamotnieni. Podczas podróży trafimy na pozostałości po dawnych bohaterach, a porzucone przez nich powłoki przejmiemy, by otrzymać dostęp do ich unikalnych umiejętności i wiedzy. Rozwój postaci skoncentruje się na jeszcze większej synchronizacji z każdą ze znalezionych powłok, a te uwarunkują styl rozgrywki.



Całość doprawi nieliniowa kampania fabularna osadzona w otwartym świecie oraz angażujący system walki oparty na zręczności i korzystaniu z okazji do wyprowadzania ataków. Przy okazji Mortal Shell na udostępnionych materiałach prezentuje się całkiem nieźle i jeszcze tej jesieni zadebiutuje na PC, PlayStation 4 oraz Xboksie One. Wielu próbowało już wkupić się w łaski fanów souls-like, trzymamy kciuki i z pewnością sprawdzimy, jak Cold Symmetry podeszło do tematu.

https://www.youtube.com/watch?v=snpXO73u5sw&feature=emb_title

