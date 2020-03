News

Gra zmierza wyłącznie na konsole Xbox Series X, by wykorzystać ich pełen potencjał. Zobacz pierwsze fragmenty rozgrywki z Orphan of the Machine.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami niezależne studio Dynamic Voltage Games pokazało nam kolejną z gier, które powstają wyłącznie z myślą o konsolach Xbox Series X. Utrzymana w lekkiej atmosferze gra Orphan of the Machine czerpie inspiracje z serii Metroid, a na nowych maszynkach Microsoftu zamierza wycisnąć 120 FPS w rozdzielczości 4K. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał wideo.



Nie da się ukryć, że nie jest to jedna z najlepiej wyglądających produkcji, ale i tak w swoim czasie znajdzie oddane grono odbiorców. Podczas zabawy wcielimy się w delfina, który korzystając z rozbudowanego arsenału ataków, będzie walczył pod wodą z rozmaitymi zagrożeniami. Wszystko to przy akompaniamencie relaksujących tonów.

I nawet jeśli produkcja jest dosyć niszowa, to nie da się ukryć, że Dynamic Voltage rozpoczęło promocję swojej gry podczas chwilowej przerwy w wojence marketingowej producentów konsol, co z pewnością zapewni grze nieco więcej uwagi. Z drugiej strony domyślam się, że po dumnych zapowiedziach “4K 120 FPS” mogliście spodziewać się raczej dynamicznej przygodowej gry akcji, której prezentacja zapewni opad szczęki.

https://www.youtube.com/watch?v=5kgGDDBeWYI&feature=emb_title

