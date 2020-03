Gears Tactics na nowym, dwudziestominutowym nagraniu z rozgrywki

News

Maria Wawrzyniak ,

Do sieci zaczęły napływać nagrania prezentujące w akcji grę Gears Tactics, nadchodzącego spin-offa serii Gears of War.

Od wczoraj możecie znaleźć na naszej stronie wrażenia z pokazu Gears Tactics, taktycznej strategii turowej od studia Splash Damage oraz zespołu The Coalition, będącej jednocześnie spin-offem kultowej serii Gears of War. Krótko po tym do sieci zaczęły również napływać nagrania prezentujące produkcję w akcji – dzisiaj chcemy natomiast polecić Wam dwudziestominutowy materiał przygotowany przez serwis PC Gamer. Jest to dobry, a także (i przede wszystkim) konkretny materiał, bowiem prezentuje najważniejsze aspekty rozgrywki w Gears Tactics. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nadchodzącym dziele Splash Damage i The Coalition!

https://youtu.be/QIKVzMIzkdA

Przypomnijmy na koniec, że gra pojawi się na komputerach osobistych 28 kwietnia 2020 roku, później również na konsoli Xbox One. Tytuł możemy już zamówić przedpremierowo na Steamie w cenie 214,99 złotych, aczkolwiek gra będzie dostępna również w Microsoft Store oraz w usłudze Xbox Game Pass. Zainteresowanych zapraszamy również do osobnej wiadomości, gdzie możecie znaleźć oficjalne wymagania sprzętowe produkcji.

