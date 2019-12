Poznaliśmy cenę i wymagania sprzętowe Gears Tactics

News

Podczas tegorocznych The Game Awards zobaczyliśmy nowy zwiastun i poznaliśmy datę premiery Gears Tactics, czyli spin-offu popularnego cyklu Gears of War będącego strategią turową. Wiemy już, że produkcja pojawi się na komputerach osobistych 28 kwietnia 2020 roku, później również na konsoli Xbox One. Tytuł możemy już zamówić przedpremierowo na Steamie w cenie 214,99 złotych, aczkolwiek gra będzie dostępna również w Microsoft Store oraz w usłudze Xbox Game Pass. W związku ze stroną na Steamie poznaliśmy również oficjalne wymagania sprzętowe produkcji, które zamieściliśmy poniżej.

Minimalne wymagania sprzętowe Gears Tactics

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel i3 Skylake lub AMD FX-6000

Intel i3 Skylake lub AMD FX-6000 KARTA GRAFICZNA: Nvidia GeForce GTX 750 Ti lub AMD Radeon R7 260X

Nvidia GeForce GTX 750 Ti lub AMD Radeon R7 260X PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB MIEJSCE NA DYSKU: 46 GB wolnej przestrzeni

46 GB wolnej przestrzeni DIRECTX: wersja 12

Zalecane wymagania sprzętowe Gears Tactics