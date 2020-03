News

Znany z rozmaitych projektów skoncentrowanych wokół GTA 5 użytkownik YouTube znany jako RavenwestR1 pochwalił się kolejnym z nich. Fan produkcji Rockstara postanowił odtworzyć w niej zwiastun najnowszej odsłony cyklu gier wyścigowych od EA – Need for Speed Heat. Efekty jego pracy robią wrażenie, szczególnie gdy zestawimy obok siebie fanowską kreację z oryginałem, co możecie zobaczyć na jednym z załączonych do wiadomości materiałów. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Podobają się Wam fanowskie projekty tego typu? Rzućcie okiem na inne filmy na kanale RavenwestR1.



Przy okazji warto wspomnieć, że sugerowana przez użytkowników sieci zapowiedź GTA 6 – zgodnie z Waszymi przypuszczeniami – nie odbyła się. Na powstałe w tym wyniku rozczarowanie fanów postanowił odpowiedzieć Jason Schreier, który za pośrednictwem Twittera oznajmił, że nowinek o GTA 6 nie powinniśmy wyczekiwać w najbliższym czasie. Wracając jeszcze na chwilę do samego NFS-a, to po jego premierze EA przeprowadziło kolejne roszady w odpowiedzialnych za markę studiach – Ghost Games zajmie się technologiami, a następną odsłonę wyprodukuje studio Criterion.



Need for Speed: Heat ukazało się w listopadzie na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=0RDOIlVTRng

https://www.youtube.com/watch?v=buGfhV_Lwx8

