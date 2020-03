News

Kolejna porcja pogłosek dla spragnionych choćby skrawka informacji związanych z kolejną odsłoną cyklu Grand Theft Auto. Zdaniem jednego z użytkowników Twittera oficjalna prezentacja GTA 6 odbędzie się jeszcze w marcu. Mamy nawet od niego konkretny termin, który przypada dokładnie na 25 marca. Serię pogłosek uzupełnia przeświadczenie, że jeszcze 20 marca na kanałach Rockstar Games zaczną pojawiać się pierwsze zajawki sugerujące nadchodzącą zapowiedź. Oczywiście sami moglibyśmy zaplanować równie ciekawszy scenariusz, ale przewagą użytkownika GTAVINR są liczne potwierdzone przecieki związane z nadchodzącymi aktualizacjami do GTA Online. Czy możemy wierzyć doniesieniom?



Warto wspomnieć, że od jakiegoś czasu Rockstar ewidentnie szykuje się do jakiegoś nowego otwarcia. Oficjalna witryna studia otrzymała nową szatę graficzną, a publikowane na niej grafiki skupiają się bardziej na samej ekipie, ale z udziałem wielu rozmaitych motywów, których próżno szukać w bogatym portfolio studia. Jeśli przewidziany tu scenariusz się sprawdzi, to już za kilka dni powinniśmy zaobserwować spore poruszenie na kanałach firmy. Cóż, czekamy.



GTA 6 powstaje. Świadczą o tym nie tylko liczne przecieki, ale też sugestie współpracujących z ekipą deweloperów oraz liczne nakłady budżetowe na promowanie tytułu. GTA V sprzedało się rewelacyjnie i dalej zdobywa uwagę kolejnych graczy, a wpływy z GTA Online to żyła złota. Tymczasem Rockstar Games zakończyło prace nad Red Dead Redemption 2 na PC i konsole, a i tak zwołuje pod swoją banderę kolejnych twórców. Raczej nie po to, by tworzyli aktualizacje do GTA i Red Dead Online.



Gdy tylko pojawią się nowinki, to z pewnością się o tym dowiecie. Tymczasem – jeśli GTA 6, to jakie? Gdzie? W jakich realiach?

https://twitter.com/GTAVINR/status/1238166218470817793

