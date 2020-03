News

Jeśli zamierzacie załapać się na darmowe ogrywanie kolejnych odsłon serii Half-Life, to tym razem warto na chwilę zatrzymać się przy wydanym w 2004 roku Half-Life: Source. Modder znany jako streamer333 postanowił znacznie poprawić jakość oprawy wizualnej w leciwej produkcji, a do tego zadania wykorzystał narzędzie AI Gigapixel od Topaz Labs. Tak powstała modyfikacja AI Upscale, dzięki której możemy cieszyć się wysokiej jakości teksturami w Half-Life: Source.



Modder wziął na warsztat każdą z dostępnych w oryginale,a swoje dzieło zamknął w paczce opatrzonej numerem 0.3. Nie wskazał jednak, czy zamierza wprowadzać dalsze poprawki. Zainteresowanych odsyłamy do załączonej poniżej galerii, która z pewnością przekona Was do sięgnięcia po AI Upscale. Wszystko, co niezbędne znajdziecie pod tym adresem. Half-Life: Source to usprawnione i nieco rozbudowane wydanie gry z 1998 roku, które przeniesiono na tytułowy silnik graficzny Source, który jest fundamentem także dla kolejnych odsłon cyklu.

Valve szykuje się do ważnej premiery – już 23 marca na rynku zadebiutuje Half-Life: Alyx. Z tej okazji przemówił sam Gabe Newell, który wyjaśnił, dlaczego na kolejne odsłony cyklu czekamy tak długo oraz jak jego zdaniem będzie wyglądać przyszłość zestawów VR.

