Wygląda na to, że sukces ubiegłorocznych odsłon Call of Duty doprawiony Sekiro: Shadows Die Twice zapewnił Activision wysokie noty na tle pozostałych wydawców.

Nawet jeśli mamy już połowę marca, to wygląda na to, że wiele aspektów 2019 roku w branży gier wciąż czeka na stosowne podsumowanie. Włodarze platformy Metacritic opublikowali coroczny, dziesiąty już ranking najlepszych wydawców, wśród których bryluje Activision Blizzard. Co ciekawe, to nie dystrybutorzy kolejnych odsłon Call of Duty znaleźli się na pierwszym miejscu zestawienia, a odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek gry Control 505 Games.



Na podium, co nie będzie żadnym zaskoczeniem, znalazło się także Nintendo. Cóż, spośród wymienionych, to właśnie 505 Games najczęściej ima się ciekawych i jednocześnie obarczonych pewnym ryzykiem projektów, podczas gdy Activision i Nintendo notują kolejne zyski z raczej bezpiecznej pozycji.

Pełen ranking wydawców znajdziecie poniżej. Warto podkreślić, że o pozycji w zestawieniu nie decydowała jedynie średnia ocen, ale też stosunek wysokich not do tych średnich i niskich.



505 Games | 80.0; Activision Blizzard | 79.9; Nintendo | 80.0; Paradox Interactive | 77.8; Capcom | 79.1; Annapurna Interactive | 80.5; Xbox Game Studios | 76.4; Humble Bundle | 76.2; Square Enix | 76.1; Devolver Digital | 76.0; Focus Home Interactive | 74.7; Take-Two Interactive 74.9; Electronic Arts | 75.2; Ubisoft | 73.3; Team17 | 74.7; Spike Chunsoft | 75.3; Koei Tecmo Games | 74.7; Sega | 73.4; Bandai Namco 71.4; Konami | 69.9; Idea Factory | 68.7; Sony | 71.5; Pqube | 68.2; Xseed/Marvelous 69.4; tinyBuild | 67.8; Iceberg Interactive 70.0; Koch Media | 69.9; Digerati Distribution | 69.3; THQ Nordic | 66.3; Bethesda Softworks | 69.1; NIS America |69.0; Daedalic Entertainment | 66.7; Qubic Games | 65.5; Curve Digital | 66.2; Plug In Digital | 66.1; Ratalaika Games | 62.9; Bigben Interactive | 64.7; 1C Company | 62.1; Headup Games | 61.3; Merge Games | 61.8.

