Japanese Drift Master z dużym wsparciem. Polacy podpisali umowę z azjatyckim gigantem

Wersja demo Japanese Drift Master cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników Steama. Jak się okazuje nadchodząca gra wyścigowa skierowana do miłośników driftu i japońskich klimatów od polskiego studia Gaming Factor zwróciła również uwagę jednego z azjatyckich gigantów. Rodzimy zespół poinformował dziś bowiem o zawarciu umowy wydawniczej z 4Divinity z grupy GCL Asia.

Twórcy Japanese Drift Master zawarli umowę wydawniczą z azjatyckim gigantem. Polska gra otrzyma spore wsparcie finansowe

Na mocy wspomnianej umowy 4Divinity będzie głównym wydawcą Japanese Drift Maste na rynku azjatyckim. Gaming Factory zapewniło sobie także udział w sprzedaży tytułu we wspomnianym regionie od pierwszej sprzedanej kopii, a po zwrocie kosztów firmy należącej do grupy GCL Asia polskie studio może liczyć na równy podział przychodów. To jednak nie koniec informacji.