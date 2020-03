News

LM ,

Jeśli przy okazji trwającej właśnie kwarantanny naszła Cię ochota na powrót do mrocznego świata wykreowanego na potrzeby gry Dark Souls 3, to mamy coś, co Cię zainteresuje. Modder znany jako GodFilm233 podzielił się z nami swoim najnowszym projektem, pomyślanym o grze FromSoftware właśnie – Enemy Randomizer. Jak sama nazwa wskazuje, dzięki modyfikacji możemy liczyć na szereg niespodziewanych konfrontacji z przeciwnikami, których wedle założeń twórców nie uświadczymy w danych lokacjach. Wystarczy wgrać modyfikację, a potem obserwować jedynie jak świat pogrąża się w chaosie. Oczywiście dotyczy to także bossów, co sugeruje, że po moda powinni sięgnąć przede wszystkim gracze, którzy doskonale poznali mechaniki rozgrywki.



Warto podkreślić, że modyfikacja nie wpływa na żaden z przygotowanych w oryginale wątków pobocznych, a zmianom nie uległy także znaki przyzywania NPC. Tym samym możemy zaprzęgnąć ich do walki z zupełnie nowymi przeciwnikami. Zainteresowani? Wszystko, co niezbędne znajdziecie pod tym adresem.



Dark Souls 3 zadebiutowało w marcu 2016 roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Tytuł doczekał się dwóch dodatków – Ashes of Ariandel oraz The Ringed City. Ostatni z nich zwieńczył trylogię i wszystko wskazuje na to, że nie uświadczymy już kolejnych „soulsów” w takim wydaniu. FromSoftware pracuje obecnie nad grą Elden Ring, ale próżno szukać oficjalnych nowin.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl