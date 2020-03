News

Przed kilkoma dniami firma Sony świętowała równe 20 lat od premiery najpopularniejszej konsoli na świecie – PlayStation 2. Przy tej okazji pojawiło się wiele wspomnień związanych z historią elektronicznej rozrywki i najlepszymi grami i seriami, które zaliczyły debiut właśnie w dobie leciwego już sprzętu. Urządzenie, które dostępne jest na rynku dwie dekady, ma niewielką szansę, by jeszcze czymkolwiek zaskoczyć swoich użytkowników, ale Sony się udało. W specjalnym wpisie na Twitterze Japończycy zaprezentowali zupełnie absurdalną funkcję obudowy konsoli, co wielu miłośników sprzętu skłoniło do odkurzenia jej, by przekonać się samemu, czy było to możliwe.



Mowa tu o ruchomym logo konsoli, które umożliwiało przestawienie go tak, by zawsze było dobrze widoczne, niezależnie od tego, czy sprzęt ustawiono w pozycji horyzontalnej, czy wertykalnej. Oczywiście opcja ta mogła przejść niezauważenie jedynie w przypadku dużej dbałości o obudowę – jedynie PlayStation 2, które trafiło w moje ręce, miało znaczek tak poluzowany, że obracał się sam. Cóż, funkcja absurdalna i potencjalnie nieprzydatna, ale z pewnością zachwyciła niejednego perfekcjonistę w swoim czasie.



Zainteresowanych kolejnymi, pozornie ukrytymi funkcjami PlayStation odsyłamy pod ten adres, gdzie znajdą jedną z możliwości na przyspieszenie działania interfejsu konsoli. Oczywiście przy okazji samego wpisu Sony nie mogło zabraknąć próśb graczy o jak najszybszą prezentację wyglądu i możliwości PlayStation 5. Przyłączamy się do nich, a gdy tylko pojawią się jakieś konkrety, to z pewnością się o tym dowiecie.

https://twitter.com/PlayStation/status/1235351568108515328

