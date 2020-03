Tech

LM ,

Dziś 4 marca, co oznacza, że dokładnie 20 lat temu na półkach sklepowych w Kraju Kwitnącej Wiśni pojawiła się konsola PlayStation 2. Sprzęt już od dnia debiutu, a nawet przed nim, zrobił furorę w Japonii – jak donosiły lokalne media, niektórzy gracze ustawiali się w kolejki przed sklepami jeszcze na 4 dni przed premierą, a ta po pierwszym weekendzie rozeszła się w liczbie miliona egzemplarzy. Dobra passa trwała, a PlayStation 2 nawet po 2 wciąż może pochwalić się rekordowymi 155 milionami sprzedanych sztuk.



Oczywiście na Zachodnich rynkach sprzęt pojawił się ze znacznym jak na dzisiejsze standardy, opóźnieniem. W USA PlayStation 2 zadebiutowało 26 października, a w Europie ukazało się 24 listopada. Obok niebagatelnego postępu w technologii PS2 spopularyzowało rozgrywkę w sieci, napędy DVD, a także obrodziło we wiele wspaniałych serii, które rozwijane są do dziś.



Jak wspominacie swoją przygodę z PlayStation 2 i jakie gry najbardziej zapadły Wam w pamięci?



Tymczasem wciąż czekamy na oficjalną prezentację PlayStation 5, a wszystko, co powinniście wiedzieć o next-genowym PS, znajdziecie pod tym adresem.

https://www.youtube.com/watch?v=Hvcps5dFzfc

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl