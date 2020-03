News

W minionym tygodniu studio Larian Games uraczyło nas solidną prezentacją swojej najnowszej produkcji, zapowiedzianej w minionym roku gry Baldur’s Gate 3. Po tak wielkiej partii konkretów spodziewaliśmy się raczej powrotu do prac w studyjnej ciszy, ale wygląda na to, że po odkryciu kart, to już nie wchodzi w grę. Przedstawiciele studia opublikowali na swoim forum najnowszy wpis skierowany do społeczności. Dzięki temu dowiedzieliśmy się jeszcze więcej o kulisach powstawania gry, a także oznajmiono nam, że już niebawem poznamy kolejne szczegóły.

Zgodnie z zapowiedziami deweloperów o godzinie 20:00 czasu polskiego 12 marca na forum reddit rozpocznie się sesja AMA z twórcami nowego Baldura. Na wszelkie wątpliwości fanów odpowiedzą Swen Vincke (dyrektor kreatywny), David Walgrave (producent), Adam Smith (starszy scenarzysta), Nick Pechenin (główny projektant mechanik) oraz reżyser scenarzystów Jiji. Równie istotny jest też fakt, że w przywołanym wpisie wspomniano, że Baldur’s Gate 3 trafi do Wczesnego Dostępu już niebawem, co pozwala sądzić, że nie będziemy musieli czekać do jesieni.



Obok tego dowiedzieliśmy się, że nawet jeśli nad wczesną wersją Divinity: Original Sin2 pracowało około 120 osób, to już w tym momencie z kształt Baldur’s Gate 3 odpowiada 250 pracowników studia Larian oraz około 100 deweloperów zewnętrznych, zapewne także z polskiego Anshar Studios. Baldur korzysta jedynie z 20-30 procent kodu ostatniego Divinity, a proporcja ta zmniejsza się wraz z kolejnymi działaniami twórców. Tymczasem silnik graficzny, nawet jeśli przypomina mocno Original Sin 2, to w szeregach pracowników Lariana, Divinity Engine 4.0 nazywany jest silnikiem Baldura.



Baldur’s Gate 3 zadebiutuje jeszcze w tym roku na PC. Początkowo w ramach Wczesnego Dostępu z finalną wersją w 2021 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=jNY7AEQ59-8&feature=emb_title

